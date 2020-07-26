43.7 % من رخص الأعمال بدبي في 5 مناطق

المصدر: دبي – البيان

استحوذت 5 مناطق في دبي على 43.7% من إجمالي رخص الأعمال الجديدة في النصف الأول من 2020.

وحلّت منطقة القرهود في الصدارة واستحوذت على 15% من إجمالي الرخص الجديدة الصادرة خلال الأشهر الستة الأولى وعددها 16826 رخصة، تليها منطقة برج خليفة بـ 12%، ومن ثم منطقة عود المطينة الثالثة بـ 6.5%، وحلّت منطقة المركز التجاري الأول رابعاً بـ 5.2%، فيما استحوذت منطقة عود ميثاء على 4.8%.

واستقطبت القرهود 2535 رخصة جديدة بالنصف الأول، واستحوذ النشاط المهني على النسبة الأكبر من إجمالي عدد الرخص الفاعلة في المنطقة وعددها 12192، حيث بلغ عدد الرخص المصنفة ضمن الفئة المهنية 6096 رخصة تشكل نحو 50% من إجمالي الرخص، تليها الرخص التجارية بـواقع 5940 رخصة وبنسبة 48.7%.

واستقطبت منطقة برج خليفة 2022 رخصة جديدة بالنصف الأول، واستحوذ النشاط التجاري على النسبة الأكبر من إجمالي عدد الرخص الفاعلة وعددها 21941، ووصلت نسبة الرخص ضمن الفئة التجارية إلى 59.6% يليها النشاط المهني 38.3%.

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