جمارك دبي تنجز 452.3 ألف مطالبة بـ 3.2 مليارات

المصدر: (دبي – البيان)

أنجزت جمارك دبي 452.3 ألف مطالبة بقيمة 3.2 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام وبلغت قيمة التأمينات المستردة نحو 2.44 مليار درهم. وفي ما يخص عمليات المقاصة الإلكترونية فقد سجل عدد مطالبات التحويل الآلي المباشر المعتمدة 49.9 ألف مطالبة بقيمة رسوم جمركية محولة 249.3 مليون درهم.

وقال محمد الهاشمي مدير إدارة التأمينات الجمركية والمقاصة في جمارك دبي: يعد نظام إعادة التأمينات الذكي، وهو الأول من نوعه على مستوى العالم، ابتكاراً متطوراً تقنياً يستطيع التعامل مع نحو مليوني طلب في العام وبمعدل يفوق 5 آلاف طلب في اليوم، ما أدى إلى تحقيق الكثير من الفوائد للعملاء وللدائرة على حد سواء.

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