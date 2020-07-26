طيران الإمارات تطرح عروضاً إلى المالديف

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت طيران الإمارات عن توفير عروض سعرية خاصة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات للسفر إلى المالديف. ويأتي هذا الإعلان عقب قيام تلك «الدولة/‏ الجزيرة» ذات الشواطئ الخلابة، بتخفيف القيود على السفر وعدم اشتراط الحجر الصحي على السياح عند الوصول، أو تقديم دليل على اختبار «كوفيد 19» سلبي.

وتبدأ أسعار تذاكر السفر إلى المالديف في الدرجة السياحية من 3625 درهماً، ودرجة رجال الأعمال من 8925 درهماً، في حين تبدأ أسعار الدرجة الأولى من 20245 درهماً. وتسري هذه العروض على الحجوز التي تُجرى من اليوم وحتى 10 أغسطس 2020 للسفر حتى 31 مايو 2021.

ويمكن للعملاء حجز برنامج عطلة مع الإمارات للعطلات والإقامة ثلاث ليالٍ في فندق خمس نجوم بأسعار تبدأ من 5309 دراهم. ويستمتع زوار المالديف بشواطئها الرملية البيضاء ومياهها الصافية ومنتجعاتها الفاخرة ومعالجات سبا، إضافة إلى استكشاف الحياة البحرية الخلابة في بعض من أفضل وجهات الغوص في العالم.

وتشغل الناقلة 5 رحلات أسبوعياً بين دبي وماليه بطائرات بوينج 777-300ER. ومن 9 أغسطس، سيزيد عدد الرحلات إلى 6 أسبوعياً.

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