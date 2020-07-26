غرفة الشارقة تُعزز التعاون مع رواندا

المصدر: (الشارقة - البيان)

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أهمية التعاون البناء مع البعثات الدبلوماسية وملحقياتها التجارية المعتمدة بالإمارات لوضع خطط عمل مشتركة، ومضاعفة الجهود المبذولة في تنمية وتقوية مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات عامة وإمارة الشارقة مع القطاع الخاص في دولهم، بالإضافة إلى الاستفادة من إمكانيات تلك السفارات والقنصليات في التعريف بالفرص الاستثمارية التي تتمتع بها كل دولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي انعقد أخيراً من خلال تقنية الاتصال المرئي، بين عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وإيمانويل هاتيجيكا سفير جمهورية رواندا لدى الدولة، بحضور فاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، من أجل تعزيز التعاون وبحث مجالات وفرص الاستثمار المتاحة بمختلف القطاعات الاقتصادية خاصة مع العودة التدريجية للحياة الاقتصادية التي تشهدها دولة الإمارات والتخطيط لمرحلة ما بعد «كوفيد19».

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