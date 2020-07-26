طرح فيلا في نخلة جميرا للبيع بـ32.67 مليون دولار

المصدر: دبي - وائل الخطيب

من المنتظر طرح فيلا تحفل بوسائل الراحة على نخلة جميرا في السوق مقابل 32.67 مليون دولار، وفقاً لما ذكره تقرير نشره موقع «مانشن جلوبال» المعني بآخر الأخبار والقوائم العقارية الفاخرة. ومنازل المشاهير والعقارات الفريدة وتقارير السوق ومقره نيويورك.

وكشف الموقع عن أن القصر الذي يضم ثلاثة مطابخ، يمتد على مساحة 14000 قدم مربع تقريباً وتشمل وسائل الراحة جدار حلوى عملاق.

وسيحصل مشتري المنزل المكون من 5 غرف نوم أيضاً على سيارة رولز رويس وفيراري ودراجة نارية هارلي ديفيدسون مصممة خصيصاً، بالإضافة إلى مجموعة فنية غير عادية تتضمن شخصية بالحجم الطبيعي من فيلم «Transformers» وتمساحاً من الكروم من إبداع النحات ريتشارد أورلينسكي، وتزين مدخل المنزل منحوتة غوريلا صممت خصيصاً.

وقال المالك، مايكل علي باي، الذي يدير شركة تصمم وتصنع الملابس لماركات الأزياء الأوروبية مثل «زارا»: أردت أن أبهر عقول الناس عندما يزورونني. ومايكل (43 عاماً) من الجنسية السويدية استقر في الإمارات منذ 20 عاماً.

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