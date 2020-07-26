5 مناطق تستحوذ على 43.7% من رخص الأعمال في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

أظهر تقرير صادر من قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي أن 5 مناطق استحوذت على 43.7% من إجمالي 16826 رخصة أعمال جديدة صادرة خلال النصف الأول من 2020، وحلت منطقة القرهود أولاً، حيث استحوذت على 15% من إجمالي الرخص الجديدة الصادرة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تليها منطقة برج خليفة بـ12% ومن ثم منطقة عود المطينة الثالثة بـ6.5%، وحلت منطقة المركز التجاري الأول في المرتبة الرابعة بـ5.2%، فيما استحوذت منطقة عود ميثاء على 4.8%. وتعكس هذه البيانات أهمية تلك المناطق بوصفها المواقع الأكثر جذباً للأعمال في الإمارة خلال النصف الأول من عام 2020.

وأوضح التقرير أن منطقة القرهود استقطبت 2535 رخصة جديدة خلال النصف الأول من 2020، ويستحوذ النشاط المهني على النسبة الأكبر من إجمالي عدد الرخص الفاعلة في هذه المنطقة والتي يصل عددها إلى 12192، حيث بلغ عدد الرخص المصنفة ضمن الفئة المهنية 6096 رخصة بنسبة 50% من إجمالي الرخص، تليها الرخص التجارية بـواقع 5940 رخصة وبنسبة 48.7%.

رخص فاعلة

وحسب التقرير، وصلت نسبة رجال الأعمال في منطقة القرهود إلى 97%، ووصلت نسبة السيدات إلى 2.2%، والشركات إلى 0.8%. وفيما يتعلق بأبرز الأشكال القانونية للرخص الفاعلة في منطقة القرهود والتي يبلغ عددها الإجمالي 12192، تأتي رخص المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة أولاً بـ5758 رخصة، تليها الأعمال المدنية بـ4102 رخصة، ثم مؤسسة فردية بـ1820 رخصة.

أما بالنسبة لمنطقة برج خليفة فقد استقطبت 2022 رخصة جديدة خلال النصف الأول من 2020، ويستحوذ النشاط التجاري على النسبة الأكبر من إجمالي عدد الرخص الفاعلة في هذه المنطقة والتي يصل عددها إلى 21941، ووصلت نسبة الرخص ضمن الفئة التجارية إلى 59.6%، يليها النشاط المهني بنسبة 38.3%.

ووصلت نسبة رجال الأعمال إلى 95.3%، فيما تبلع نسبة سيدات الأعمال إلى 2.8%، والشركات 1.9%. وفيما يتعلق بأبرز الأشكال القانونية للرخص الفاعلة في منطقة «برج خليفة» والتي يبلغ عددها 21941 رخصة، تأتي رخص المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة أولاً بـ12720 رخصة، تليها المؤسسة الفردية بـ4231 رخصة، ثم أعمال مدنية بـ3201 رخصة.

الأكثر جذباً

وتؤكد الأرقام اهتمام رجال الأعمال بمنطقة «القرهود» كواحدة من أبرز المناطق الخمس الرئيسية خلال النصف الأول من العام الجاري كونها الأكثر جذباً لهم، حيث تعد جزءاً من دبي القديمة فهي منظمة بما فيها من مجمعات فرعية عديدة سواء كانت تجارية أو سكنية، كما أنها تقع بجوار مطار دبي الدولي وعلى بعد بضع دقائق عن سيتي سنتر ديرة ودبي فيستيفال سيتي مول.

أما بالنسبة لمنطقة «برج خليفة» فهي جزء من داون تاون دبي، التي يشار إليها باسم «مركز الآن»، ومقصداً سياحياً رائداً، بالإضافة إلى كونها منطقة متعددة الثقافات تجمع أفضل ما في العالمين العربي والغربي معاً، وتقدم كل ما هو جديد ومعاصر.

وتواصل اقتصادية دبي تعزيز بيئة الأعمال من خلال تطوير خدمات إصدار وتجديد الرخص التجارية، بما يسهم في عملية بدء الأعمال وتأسيس الشركات التي ترغب في العمل والانطلاق من إمارة دبي.

تسجيل الشركات

ويعمل قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي باستمرار على جعل عملية تسجيل الشركات الجديدة وإصدار الرخص التجارية سهلة وسريعة الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تنافسية دبي عالمياً باعتبارها المنصة المثالية للتوسع واستدامة الشركات الإقليمية والعالمية.

وتماشياً مع رؤية اقتصادية دبي لمساعدة أصحاب الشركات في إطلاق وتوسيع أعمالهم دون الحاجة إلى عمليات وإجراءات مطولة، أصبح انطلاق الشركات في دبي أسرع وأسهل من أي وقت مضى.

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