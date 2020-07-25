مركز دبي المالي يوقع اتفاقية تعاون مع "جياوزي فينتك دريموركس"

المصدر: وام

وقع مركز دبي المالي العالمي اتفاقية تعاون مع شركة "جياوزي فينتك دريموركس" Jiaozi Fintech Dreamworks التي تعد واحدة من أوائل مسرعات الأعمال في مجال التقنيات المالية وأكثرها ريادة وابتكاراً.

وستمكن هذه الاتفاقية مركز دبي المالي العالمي من مواصلة دعم دولة الإمارات في تسهيل "مبادرة الحزام والطريق" التي تشكل جزءاً محورياً من استراتيجية المركز لعام 2024 لتعزيز العلاقات مع المجتمع المالي العالمي وزيادة حركة الوصول إلى الممر الجنوبي - الجنوبي.

وتمتلك شركة "جياوزي فينتك دريموركس"، الواقعة في مدينة تشنغدو عاصمة إقليم سيتشوان الصيني وواحدة من أكبر المراكز المالية على مستوى العالم خبرة طويلة في القطاع المالي، إذ تعد تشنغدو أول مدينة تطلق العملات الورقية في العالم.

وتهدف الشراكة مع مركز دبي المالي العالمي إلى تعزيز مستقبل القطاع المالي من خلال تطوير الأدوات التي ستستخدمها الأجيال القادمة.

جرى توقيع الاتفاقية من قبل عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي ووانغ جوان رئيس مجلس إدارة "جياوزي فينتك دريموركس"، وستسهم في تعزيز حضور شركات التكنولوجيا المالية في الإمارات والصين، والاستفادة من الفرص ذات المنفعة المتبادلة، لا سيما سهولة الوصول إلى الأسواق القريبة لكلتا الدولتين.

وأسست "جياوزي فينتك دريموركس" عام 2016، وفقاً لإرشادات بنك الشعب الصيني، والبنك المركزي لجمهورية الصين الشعبية ومكتب تنظيم القطاع المالي المحلي وتسعى الشركة إلى ضم أكثر من 300 مؤسسة تعمل في قطاع التكنولوجيا المالية ونحو 10 آلاف موظف إلى مركزها الذي يمتد على مساحة 100 ألف متر مربع إلى جانب الشركات المتواجدة في المركز من بينها "هيوز آر أند دي" Huize R&D Center المدرجة في سوق ناسداك منذ فبراير 2020 وشركة "بي بي دي" BBD الناشئة والمتخصصة في مجال البيانات الضخمة وشركة "مستر راي" Mr. Ray الشهيرة بتقنيات بلوك تشين على مستوى الصين.

وقال عارف أميري: "تواصل مدينة تشنغدو إبراز دورها كمركز مالي رائد في منطقة غرب الصين وتمتلك فرصا واعدة لشركات التكنولوجيا المالية العالمية للتوسع في الصين في حين يتميز مركز دبي المالي العالمي بوصفه بوابة الدخول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ليكون بذلك مثالا يحتذى من قبل تشنغدو لأن تكون بدورها بوابة دخول شركات منطقة الشرق الأوسط إلى السوق الصينية والقارة الآسيوية بشكل أوسع الأمر الذي يتطلب جهودا مشتركة وتبادل الخبرات بين الجانبين لتمكين الشركات بما يسرع من تحقيق أهداف أجندة التكنولوجيا المالية في دبي والصين".

وأضاف أميري: "يسعى مركز دبي المالي العالمي من خلال هذه الاتفاقية مع شركة "جياوزي فينتك دريموركس" للتعاون في عدة مجالات أبرزها البلوك تشين والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية ".

من جانبها، قالت وانغ جوان، رئيس مجلس إدارة شركة "جياوزي فينتك دريموركس": "تعد دبي ومركز دبي المالي العالمي على وجه الخصوص، الوجهة المالية المفضلة للشركات الصينية التي تسعى لتوسيع نشاطها في الأسواق الناشئة وسريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وبوصفنا منصة تتمتع بمنظومة قوية تضم المقر الإقليمي لأكبر أربعة بنوك رائدة في الصين نحن على ثقة بأن هذه الاتفاقية ستعود بالمنفعة على مجتمع الأعمال لدينا وخلق فرص عمل جديدة وتبادل الخبرات بين الجانبين من خلال سلسلة من ورش العمل والبرامج التدريبية وغيرها من المبادرات".

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