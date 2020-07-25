ورشة بغرفة عجمان تحدد «كيفية اختيار المنتجات لبيعها في أمازون»

المصدر: عجمان - وام

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان ورشة بعنوان «كيفية اختيار المنتجات لبيعها في أمازون» بالتعاون مع «أمازون».

وشارك في الورشة رواد ورائدات أعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الدول الخليجية والعربية. تناولت الورشة الخطوات الخمس لاختيار رائد الأعمال للمنتج الناجح وآليات البحث عن المورد المناسب للمنتج وكيفية اختيار المنتجات التي يتم بيعها بنجاح على أمازون.

قدم الورشة عن بُعد عبر الاتصال المرئي ـ كريستل سمير أبو عاصي الرئيس التنفيذي لمجموعة باعة أمازون بالشرق الأوسط.

في بداية الورشة تناولت المُحاضرة أهمية التجارة الإلكترونية وتطورها بشكل كبير خلال السنوات السابقة وخاصة خلال العام الجاري نتيجة للأوضاع التي شهدتها دول العالم، وأشارت إلى مثالية التوقيت خلال العام الجاري للبدء بتأسيس تجارة إلكترونية في ظل نمو الأسواق الإلكترونية في المنطقة والتي ستصل إلى ما يقارب 49 مليار دولار خلال العام 2021 وذلك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشارت المحاضرة إلى أن منصة أمازون توفر فرصة مثالية لرواد الأعمال، بحيث تشير الإحصائيات أن 70% من منتجات أمازون عالمياً تباع من قبل طرف ثالث، موضحة زيادة نسبة الزائرين لمنصة أمازون الإمارات لتصل إلى 16 مليون زائر خلال شهر يونيو 2020.

وتناولت الورشة خطوات عدة لاختيار منتجات ناجحة ومرغوبة من قبل العملاء، ومنها أن يحتوي المنتج على 5 نقاط رئيسية: ترتيب المنتج على منصة أمازون «BSR»، والتقييمات والسعر والوزن قابلية المنتج للتغير والتحسين، كما أكدت الورشة على أهمية عمل دراسة جدوى شاملة والتركيز على منتجات جديدة ونوعية تتواكب مع رغبات وتطلعات المتسوقين.

واطلع المشاركون على آليات اختيار المُورد والمُصنع وضرورة التواصل مع أكثر من 10 موردين لاختيار الأفضل منهم بحسب سرعة التواصل والسعر مع أهمية التعرف على الطرق الفنية لاختيار المنتج الأفضل إلى جانب تحديد رسوم الشحن من المورد إلى منصة أمازون إلى المستهلك.

وقدمت كرستل أبو عاصي نبذة عن نظام «FBA» في أمازون والمعني بالتخزين والتغليف والتوصيل وخدمة العملاء، كما أكدت على أهمية الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي والترويج إعلانياً عبر منصة أمازون بهدف زيادة المبيعات وضمان نجاح التجارة الإلكترونية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز