مراكز التسوق في دبي تتأهب لموسم العيد بعروض وتخفيضات متنوعة

المصدر: دبي – بشار باغ

كثفت مراكز التسوق ومتاجر التجزئة في دبي من حزم العروض والتخفيضات مع توسيع التنزيلات لتشمل فئات إضافية من كافة المنتجات في إطار التحضير لموسم العيد‪.‬

وبفضل نجاح المراكز التجارية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة بتوفير بيئة تسوق آمنة للزوار، تشهد حركة المتسوقين والمبيعات نمواً متدرجاً مع تزايد في وتيرة الزيارات خلال عطلة نهاية الأسبوع الذي يسبق عيد الأضحى‪.‬

وأكدت مصادر عاملة في قطاع التجزئة أن مفاجآت صيف دبي عززت انطلاقة مسيرة التعافي للقطاع حيث تساهم في تعزيز الانفاق الاستهلاكي بشكل تدريجي بفضل التخفيضات والعروض المتنوعة والأنشطة الترفيهية، وانعكست أهميتها في هذه المرحلة بالذات من خلال مشاركة أكثر من 700 علامة تجارية رائدة في تقديم تخفيضات تتراوح نسبتها بين 25 إلى 75 % في 3000 متجر‪.‬

تحتفي مفاجآت صيف دبي في دورتها الحالية بدبي كوجهة عالمية للسياحة والتسوق، حيث تتعاون أكبر العلامات التجارية الرائدة في قطاع التجزئة على مستوى المدينة لتقدم العديد من الفعاليات الترفيهية والتخفيضات والعروض الترويجية.

ونجحت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في شراكات استراتيجية قوية مع شركات قطاع التجزئة الرائدة على مستوى إمارة دبي لجعل الدورة الثالثة والعشرين من مفاجآت صيف دبي من أفضل دورات الحدث‪.‬

وتقدم مفاجآت صيف دبي سبعة أسابيع من الصفقات الكبرى وتجارب التسوق الاستثنائية والعروض الترويجية المتميزة، وهو ما يجعله الحدث الأكثر شعبية لدى العائلات والمتسوقين ويعزز مكانته باعتباره أحد أهم عوامل الجذب للزوار الذين يسعون للاستفادة من العروض الترويجية الحصرية والفعاليات الترفيهية التي تقدمها دبي خلال موسم الصيف‪.‬

وبالإضافة إلى التخفيضات والعروض الواسعة، يحظى المتسوقون بفرص للفوز بجوائز متعددة، حيث تقدم مجموعة مراكز التسوق في دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة العرض الترويجي الصيفي "تسوق واربح" ليقدم مفاجآت كبيرة وجوائز تصل قيمتها إلى مليون درهم على مدى سبعة أسابيع، مع آلية جديدة بدون تلامس للسحوبات الرقمية وإجراءات أمان صارمة لسكان دبي وزوارها‪.‬

وسيحصل كل متسوق خلال فترة العرض الممتدة من 9 يوليو 2020 وحتى 29 أغسطس 2020، عند إنفاق 200 درهم، على فرصة المشاركة في السحب الرقمي، حيث سيحظى 70من المحظوظين بفرصة الفوز بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى 300,000 درهم أو6 سيارات إنفينيتي‪ Q50 ‬الجديدة كلياً‪.‬

‪ وإلى جانب العروض الرائعة عبر مراكز التسوق، فإن حملة "تسوق واربح" خلال مفاجآت صيف دبي ستشمل موسمي عيد الأضحى والعودة إلى المدارس، حيث بدأت العروض الترويجية لعيد الأضحى من 19 يوليو حتى خامس أيام العيد، إذ تتاح الفرصة لـ 50 شخصاً للفوز بجوائز نقدية بقيمة إجمالية تبلغ 200،000 درهم، بينما سيستمر عرض "العودة إلى المدارس" في الفترة من 9 أغسطس وحتى 29 أغسطس، حيث سيربح 20 فائزًا محظوظًا ما مجموعه 100،000 درهم إماراتي.‬

‪ وتقام سحوبات مفاجآت صيف دبي لسيارات إنفينيتي Q50 بتاريخ 18 و25 يوليو و15 و 22 و 29 أغسطس، بينما سيتم إجراء سحوبات عيد الأضحى المبارك خلال أيام العيد، وسحب العودة إلى المدارس بالتزامن مع مواعيد سحب مفاجآت صيف دبي.‬.

‪ وشهدت حملة مفاجآت صيف دبي 2020 استجابة قوية، حيث سيشارك 14 مركزاً للتسوق في العروض الترويجية وتضم قائمة المراكز المشاركة في عروض مجموعة مراكز التسوق في دبي مركز البستان، والبرشاء مول، ومركز الغرير، والعربي سنتر، وبن سوقات سنتر، وبرجمان، وسيتي سنتر الشندغة، وسيتي سنتر معيصم، ودبي أوتلت مول، والاتحاد مول، والواحة سنتر، ومركز تايمز سكوير، وريف مول، وأب تاون مردف

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