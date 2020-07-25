طيران الإمارات تطرح عروضاً لمواطني الدولة والمقيمين إلى المالديف

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت طيران الإمارات اليوم، عن توفير عروض سعرية خاصة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة للسفر إلى المالديف.

ويأتي هذا الإعلان عقب قيام تلك "الدولة/ الجزيرة" ذات الشواطئ الخلابة، بتخفيف القيود على السفر وعدم اشتراط الحجر الصحي على السياح عند الوصول، أو تقديم دليل على اختبار "كوفيد-19" سلبي.

وتبدأ أسعار تذاكر السفر إلى المالديف في الدرجة السياحية من 3625 درهماً، ودرجة رجال الأعمال من 8925 درهماً، في حين تبدأ أسعار الدرجة الأولى من 20245 درهماً.

وتسري هذه العروض على الحجوزات التي تُجرى اعتباراً من اليوم وحتى 10 أغسطس 2020 للسفر حتى 31 مايو 2021.

ويمكن للعملاء حجز برنامج عطلة مع الإمارات للعطلات والإقامة ثلاث ليال في فندق خمس نجوم بأسعار تبدأ من 5309 دراهم.

وتشغل طيران الإمارات حالياً 5 رحلات أسبوعياً من دون توقف بين دبي وماليه بطائرات البوينج 777-300ER.

واعتباراً من 9 أغسطس، سيزيد عدد الرحلات إلى 6 أسبوعياً لتلبية الطلب.

وتغادر الرحلة "ئي كيه 656" مطار دبي الدولي في الساعة 2:30 فجراً وتصل إلى ماليه في الساعة 7:30 صباحاً. أما رحلة العودة "ئي كيه 657"، فتقلع من مطار ماليه الدولي في الساعة 9:10 صباحاً وتصل إلى دبي في الساعة 12:10 ظهراً. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وماليه).

الصحة والسلامة أولاً

تطبق طيران الإمارات مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من الرحلة لضمان سلامة عملائها وموظفيها على الأرض وفي الأجواء، بما في ذلك توزيع علبة النظافة، التي تحتوي على أقنعة وقفازات ومناديل مطهرة ومضادة للبكتيريا على جميع العملاء مجاناً.

المواطنون والمقيمون

يمكن لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين زيارة الموقع www.emirates.com/returntoDubai للاطلاع على أحدث متطلبات السفر.

وتغطي شبكة خطوط طيران الإمارات حالياً أكثر من 50 وجهة في القارات الست، ما يسهل لعملائها من مختلف مناطق العالم السفر براحة وأمان عبر دبي بين الأميركتين وأوروبا وأفريقيا ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية والشرق الأوسط.

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