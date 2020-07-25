دبي الأكثر جاذبية لمشتري العقارات فائقة الفخامة

المصدر: دبي - سيد صالح

كشفت دراسة أعدتها شركة «نايت فرانك» المتخصصة في الاستشارات العقارية عن أن دبي تعد من أكثر مدن العالم البارزة جاذبية من حيث متوسط سعر العقارات فائقة الفخامة، حيث تقل أسعار العقارات فائقة الفخامة فيها بنسب تتراوح بين 25 ـ 60 % عن أسعار نفس الفئة من العقارات في أبرز عواصم ومدن العالم، الأمر الذي يعزز من جاذبيتها بالنسبة للمستثمرين والأثرياء من مختلف أنحاء العالم، الراغبين في اقتناء هذه الفئة من العقارات.

وأكدت دراسة «نايت فرانك»، التي ترصد تطورات أسعار العقارات فائقة الفخامة التي تزيد قيمة كل منها على 10 ملايين دولار في أبرز عواصم ومدن العالم، أن متوسط أسعار هذه الفئة من العقارات في دبي تقل بنسبة 60% عن مستواها في لندن، ونحو 50% عن مستواها في جنيف، وقرابة 25% عن أسعارها في لوس أنجليس وهونج كونج ونيويورك.، حيث بلغ المتوسط في دبي 15 مليون دولار مقابل 38 مليون دولار في لندن و30 مليوناً في جنيف ونحو 20 مليوناً في كل من لوس أنجليس وهونج كونج و19 مليوناً في نيويورك.

وتعد دبي من أبرز مدن العالم التي يقبل الأثرياء والمشاهير والشخصيات العامة على اقتناء عقارات فاخرة فيها، حيث استقطبت على مدى السنوات الماضية الكثير من هذه الشخصيات التي تملكت عقارات في أنحاء متفرقة من المدينة، وخاصة في مناطق تلال الإمارات، نخلة الجميرا وبرج خليفة.

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