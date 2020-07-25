إجازة عيد الأضحى ترفع حجوزات فنادق رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

أكد عدد من مديري الفنادق في رأس الخيمة ارتفاع أعداد الزوار ومعدلات إشغال فنادق الإمارة خلال الأيام الماضية مع توقعات بارتفاعها بصورة أكبر خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بحسب برنامج الإشغال المحدد للغرف.

مؤكدين أن القطاع الفندقي في رأس الخيمة يواصل نجاحه مع عودة النشاط السياحي بقوة، حيث سجل القطاع زيادة في الطلب بشكل تدريجي على الليالي الفندقية. وقال نادر حليم مدير منتجع وسبا دبل تري هيلتون جزيرة المرجان: تواصل نسب إشغال الغرف ارتفاعاً تدريجياً لتصل إلى معدلات جيدة مع اقتراب عطلة العيد بدعم السوق المحلي.

حيث كانت الحجوزات جيدة خلال الشهور الأولى من موسم الصيف، ومع عطلة المدارس تم تفعيل عرض «العطلة القصيرة – شورتكاشن» من هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة لجذب الزوار إلى الإمارة، ونأمل أن تستمر الحجوزات بهذه النسب خلال الموسم الشتوي المقبل.

باقات متنوعة

وطرح المنتجع عروضاً وباقات متعددة لجذب مختلف الزوار منها عرض «دريم أواي» يشمل خصم 20% لأعضاء هيلتون أونرز، وعرض «العطلة القصيرة – شورتكاشن» لحجز 3 ليالٍ، وتشمل تذكرتين لمعلم من معالم الإمارة وسحوبات أسبوعية بالإضافة لسحب الجائزة الكبرى، ويمكن لزوار اليوم الواحد الاستمتاع بمرافق المنتجع بـ 100 درهم للشخص البالغ و50 درهماً للطفل خلال أيام الأسبوع.

وأضاف أن أحدث عروضنا تشمل «ستاي لونجر – عطلة ممتدة»، والتي توفر الإقامة والترفيه الكامل لجميع أفراد الأسرة لمدة 5 أيام ابتداءً من 999 درهماً لشخصين بالغين وطفلين دون 12 عاماً، ويمكن للأطفال دون 6 أعوام الإقامة والأكل مجاناً.

لافتاً إلى أن حصولنا على شهادة الإقامة الآمنة توفر الأمان للنزلاء حتى يستمتعوا بعطلتهم، حيث تم توفير فريق عمل كامل طوال الوقت لضمان التباعد الاجتماعي، لضمان لإسعاد نزلائنا وتوفير عطلة لا تنسى.

نمو الطلب

وأكد أحمد طاهر المدير العام لفندق سيتي ماكس رأس الخيمة، أن معدلات حجوزات الإشغال الحالية جيدة، ومن المتوقع وصولها للحد الأقصى المسموح به للفنادق خلال إجازة عيد الأضحى، وقد شهدنا ارتفاعاً في الطلب على الحجوزات خلال الموسم الشتوي مما يبشر بموسم جيد جداً مع إعلان رأس الخيمة أول وجهة آمنة في العالم، معرباً عن تفاؤله بما تقدمه الدولة بشكل عام وإمارة رأس الخيمة بشكل خاص في دعم القطاع السياحي.

وأضاف أننا اطلقنا عروضاً عدة تشمل أسعاراً مخفضة لدعم السياحة الداخلية، وربطها مع العروض الترويجية التي أطلقتها هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة الخاصة بالإجازة القصيرة، والتي حظيت بإقبال كبير، وتشمل إقامة مع تذاكر مجانية ترفيهية لوجهات عدة في رأس الخيمة.

وتتراوح نسبة الإشغال في الفندق حالياً 85 – 90 % بحسب برنامج الإشغال، حيث ترتفع معدلات الإشغال مع عطلة نهاية الأسبوع من السوق المحلي، مؤكداً أن نزلاء الفندق المستفيد الأول من حصولنا على شهادة استئناف العمل التي أطلقتها هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، والتي تمثل أهم دليل للسائح أن فنادق الإمارة آمنة وخالية من أية مخاطر يمكن أن تهدد صحتهم.

وجهة مثالية

وأكد محمد الحاج حسن المدير العام لمنتجع وسبا جزيرة مرجان، نتوقع استمرار الإقبال الذي نشهده في معدلات إشغال المنتجع وأن يواصل ارتفاعه خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وخاصة أن الإمارة تمثل وجهة مثالية للراغبين بقضاء عطلة مميزة تجدد نشاطهم وحيويتهم برفقة الأصدقاء وأفراد الأسرة.

وأطلق المنتجع العديد من الباقات الخاصة للنزلاء تشمل استرداد 50 % من قيمة المأكولات والمشروبات حتى 30 سبتمبر المقبل، وتقييمات صحية وعلاجات تجديد الشباب، وتذاكر مجانية لأنشطة رأس الخيمة، مؤكداً الاستعداد التام لاستقبال الزوار خلال عطلة عيد الأضحى مع الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية.

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