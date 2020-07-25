«كريم» تستأنف تأجير الدراجات في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

كشفت «كريم»، التطبيق الشامل الأول من نوعه في المنطقة، عن إعادة إطلاق خدمة «كريم بايك» لتأجير الدراجات الهوائية في دبي، لمنح العملاء فرصة الاستمتاع من جديد بوسيلة التنقل المفضّلة لديهم.

وتعتبر قيادة الدراجات الهوائية وسيلة نقل بديلة هامة في أنحاء العالم، ما دفع «كريم» إلى الارتقاء بمستوى معاييرها العالمية من حيث خطوات عملية التعقيم التي تعتمدها، لضمان سلامة وموثوقية الخدمة كإحدى وسائل التنقل المتاحة أمام العملاء في دبي.

وحرصت الشركة على الإبقاء على أسعار الخدمة عند 20 درهماً لليوم الواحد، و50 درهماً للعضوية لمدة أسبوع، و75 درهماً للعضوية الشهرية، و420 درهماً للعضوية السنوية (أقل من درهمين في اليوم الواحد).

ووزعت «كريم» 800 دراجة في 80 محطة خدمة، وفي محطات المترو، والنقاط السياحية مثل دبي مارينا، وقناة دبي المائية، ونخلة جميرا، وغيرها من المراكز السكنية والتجارية ضمن المدينة مثل أبراج بحيرات جميرا، وذا جرينز، ومدينة دبي للإعلام.

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