«مفاجآت صيف دبي» تتواصل بأفضل العروض

المصدر: (دبي - البيان)

تواصل «مفاجآت صيف دبي» عروضها القيمة لتهدي أفضل الصفقات للمتسوقين في دبي من المقيمين والزوار من خارج الدولة.

وخلال فعاليات أسبوعها الثالث على التوالي تواصل باقة من المحلات والمراكز التجارية تقديم عروضها النوعية وطرح أفضل العروض والخصومات على مجموعات واسعة من المنتجات والسلع الاستهلاكية.

وتتسابق المراكز والمحلات التجارية في تقديم باقة متميزة من العروض الاستثنائية في أشهر المتاجر ومراكز التسوق في مختلف أنحاء دبي.

وتقدم المحلات التجارية خصومات سعرية تتراوح ما بين 10 و 70 % فيما تصل الحسومات إلى 80 % في بعض القطاعات فضلاً عن السحوبات على باقة من الجوائز القيمة.

ويمكن للزوار والمقيمين الاستمتاع حتى 30 يوليو بأفضل العروض والتخفيضات الحصرية على تشكيلة من الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل بالإضافة إلى أحدث الأزياء وتتوفر هذه العروض خلال أيام محددة فقط وحتى نفاد الكمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز