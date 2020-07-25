«شوبا» تعتمد الابتكار في تصميم وإنشاء «هارتلاند» في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شوبا العقارية، عن إطلاق «شوبا اكسبيرينس استوديو»، تجربة شوبا العقارية الأول من نوعه، في «شوبا هارتلاند»، المشروع الرئيسي الرائد للشركة في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم في دبي، والذي يأخذ الزوار في رحلة فريدة خلف كواليس مفاهيم الابتكار المتنوعة في عمليات التصميم والإنشاء، بهدف إبراز خصائص الجودة التي تتميز بها منازل «شوبا هارتلاند».

وتسعى شوبا من خلال «شوبا اكسبيرينس استوديو» المبتكر إلى تعزيز فهم العملاء لقدراتها الفريدة في البناء والتصميم، باعتبارها مطوّراً دولياً للعقارات الفاخرة، وملتزماً بإعادة تعريف أساليب العيش العصرية، اعتماداً على فلسفتها الفريدة في التصميم الانسيابي الهادف إلى إنشاء مجتمعات مزدهرة ومستدامة. ويُسّلط «شوبا اكسبيرينس ستوديو» الضوء على تفاصيل الجودة الكامنة، والجهود التي تبذلها الشركة لإنشاء مساحات عيش فاخرة لسكان دبي، مع إبراز اهتمامها الفائق بالتفاصيل، من حيث التنفيذ والحرفية والخدمات.

رؤية أساسية

وقال بي إن سي مينون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة : يُمثل «شوبا اكسبيرينس استوديو» ثمرة من الجهود الإبداعية التي بذلتها مختلف فرق العمل لدينا، والتي تعمل على إنشاء وتسليم وحداتنا السكنية المتميزة بعلامة الجودة الفائقة لعملائنا. وسيسهم إطلاق هذا الاستوديو في عرض جوانب الجودة والثقة الكامنة وراء كل قرار وإجراء نتخذه. وأضاف: سيتمكن زوار «شوبا اكسبيرينس استوديو» من مشاهدة عملية الإنشاء المعقدة لدينا، وفهم مختلف المواد والعناصر التي تدخل في إنشاء وحدات شوبا السكنية.

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