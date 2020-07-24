حملة "اكتشف أبوظبي" تقدّم فرص حصرية لاستكشاف العاصمة

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حملة جديدة بعنوان "اكتشف أبوظبي"، سعياً إلى تعزيز السياحة الداخلية في الإمارة.

وتتضمن الحملة مجموعة واسعة من العروض الحصرية التي يمكن للمقيمين والزائر الاستفادة منها طوال فصل الصيف في مختلف أرجاء الإمارة.

وتماشيًا مع تطبيق سلسلة الإرشادات والمبادئ التوجيهية الصارمة التي يحددها برنامج شهادة Go Safe، سيخضع موظفو الخطوط الأمامية في جميع الوجهات والمنشآت المعتمدة إلى اختبارات كوفيد-19 دورية كل 14 يومًا.

تتعاون دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في هذه الحملة مع عدد من شركائها في القطاعين الحكومي والخاص بهدف دفع عجلة القطاع السياحي بالتزامن مع بدء العودة التدريجية لعدد من الخدمات في مختلف القطاعات مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تفرضها حكومة الإمارات.

وتتماشى هذه الحملة مع مبادرة دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي شهادة Go Safe التي أطلقتها مؤخراً، والتي تركز على ضرورة امتثال المنشآت الفندقية لأعلى معايير الصحة والسلامة التي يحددها البرنامج، مما يوفر للمجتمع والزائر المزيد من الراحة والاطمئنان وبخاصة خلال جائحة كوفيد-19. هذا وتقدّم 95% من فنادق العاصمة بطلب الحصول على شهادة برنامج Go Safe.

ورصدت التقارير الأخيرة أن ما يعادل 81% من سكان الدولة كانوا يخططون لقضاء عطلاتهم في الخارج خلال العام الحالي، ولكن الظروف الحالية حالت دون ذلك، حيث عمد 93% منهم إلى تأجيل أو إلغاء رحلاتهم، الأمر الذي شكل فرصة مثالية أمامهم لإعادة اكتشاف أبوظبي من جديد والتعرف عن قرب على طابعها الغني والفريد، وبخاصة مع ما توفره من عروض وخصومات حصرية.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "وضعنا تطلعات المستهلك نصب أعيننا خلال عملنا طوال الفترة الماضية، استعدادًا لإعادة استقبال الزوار من جديد. وتعد حملة "اكتشف أبوظبي" فرصة مميزة لسكان الدولة لاستكشاف والاستمتاع بمميزات أبوظبي من جديد.

وقد ساهم التعاون الوثيق الذي جمع القطاعين الحكومي والخاص في وضع مجموعة واسعة من العروض والأنشطة الحصرية التي تلبي تطلعات جميع أفراد المجتمع. إننا نتطلع في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لاستقبال الزوار من مختلف أنحاء الإمارات في رحاب أبرز معالم ومواقع ومراكز الإمارة الفريدة بتنوعها وشموليتها".

وتوفر الحملة مجموعة واسعة من العروض الحصرية في عدد من الفنادق والوجهات السياحية والتي تشمل المطاعم والمراكز التجارية. حيث أطلقت أبوظبي مؤخراً حملة "اكتشف المفاجأة"، إحدى مبادرات موسم صيف أبوظبي، والتي تقدم عدد من العروض والتجارب في مجموعة من المطاعم والمراكز التجارية في العاصمة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الجمهور من الاستمتاع بالباقات الشاملة والتي تضم فرصة الإقامة في أحد الفنادق، إلى جانب خوض تجارب استثنائية في مجموعة من الوجهات السياحية الشهيرة مثل عالم فيراري أبوظبي ومتحف اللوفر أبوظبي وياس ووترورلد.

ونجحت أبوظبي في فرض نموذج وقائي يحتذى به عالمياً في احتواء انتشار فيروس كوفيد-19 على كافة الأصعدة، تزامن مع بدء العودة التدريجية والحذرة لعدد من الوجهات والمنشآت السياحية، حيث من المتوقع أن تعلن الإمارة عن إعادة افتتاح المزيد من الوجهات إلى جانب عودة مجموعة من الفعاليات في الفترة المقبلة.

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