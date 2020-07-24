خالد بن محمد بن زايد يطلع على خطة دائرة المالية بأبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

اطلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، على خطة دائرة المالية بأبوظبي 2020-2025، التي تتمحور حول تحسين الإنفاق الحكومي مع الحفاظ على المناخ الاقتصادي وتسريع النمو الاقتصادي، ما يعكس القوة والمرونة المالية لإمارة أبوظبي.

ووجّه سموه بأن تكون أولويات الإنفاق خلال الفترة المقبلة على كل ما يخدم المواطن والمقيم من بنية تحتية متطورة وخدمات استباقية، على أن يكون أفراد المجتمع ركيزة أساسية في عمليات التقييم واتخاذ القرارات فيما يخص المشاريع والمبادرات المقدمة من الجهات.

كما دعا سموه إلى غرس ثقافة التميز المالي في الجهات الحكومية، وأن تدعم الخطط المالية المقدمة استراتيجية خلق الحلول الاقتصادية والمجتمعية المختلفة التي تمكّن أفراد المجتمع من التغلب على التحديات الحالية وتحويلها الى فرص.

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