«يو بي إس»: مستثمرو الإمارات أكثر تفاؤلاً بتعافي الاقتصاد

المصدر: دبي ـ البيان

أكدت دراسة التوجهات الاستثمارية الجديدة من «يو بي إس لإدارة الثروات» زيادة تفاؤل المستثمرين الإماراتيين حيال الاقتصاد المحلي والعالمي على حد سواء، بالمقارنة مع ما كان عليه في الربع الأول من العام.

وبحسب الدراسة التي أجريت أواخر يونيو ومطلع يوليو وشارك فيها 4 آلاف من المستثمرين وأصحاب الشركات في 14 سوقاً حول العالم، ارتفعت مستويات التفاؤل حيال الاقتصاد وأسواق الأسهم بالمقارنة مع الفترة ذاتها قبل 3 أشهر لا سيما مع بدء انحسار تأثيرات الجائحة.

وقال علي جانودي المدير الإقليمي لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «يو بي إس»: بطبيعة الحال، تبقى المخاطر التي تترتب على «كوفيد 19» الشاغل الأكبر للمستثمرين في الإمارات. غير أنّنا نلمس في الوقت ذاته ارتفاعاً طفيفاً في التفاؤل الاقتصادي لا سيما مع جذب المفاهيم الاستثمارية طويلة الأمد مثل الأمن والسلامة والتحوّل الرقمي والتنقل الذكي، لقدر واضح من الاهتمام لدى المستثمرين الأثرياء في الإمارات.

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