دبي أفضل مدينة عربية حاضنة للشركات الناشئة

المصدر: دبي ـ وائل الخطيب

احتلت دبي صدارة المدن العربية كأفضل نظام بيئي للشركات الناشئة، وفق تقرير النظام البيئي للشركات الناشئة في الشرق الأوسط 2020 الصادر مؤخراً عن مؤسسة الدراسات العالمية «ستارت أب بلينك». وحلت عمان والرياض وأبوظبي في المراكز من الثاني حتى الرابع على التوالي ضمن القائمة.

وأوضح التقرير أن الشرق الأوسط منطقة متنوعة للغاية ولديها بعض المدن الناشئة الأكثر إثارة للاهتمام في العالم، حيث يمكن أن يستفيد مؤسسو الشركات الناشئة من الشبكات العميقة والقوى العاملة التقنية للغاية في النظم البيئية المتطورة للغاية مثل دبي، أو من النظم البيئية الممولة جيداً والواعدة مثل الرياض.

وأضافت «ستارت أب بلينك» أن دبي التي تحتل المرتبة 99 كأفضل مدينة للشركات الناشئة في العالم لعام 2020 توفّر لمؤسسي الشركات مجموعة كبيرة من المواهب الأجنبية وسكاناً من أعلى الدخول عالمياً وتشكل بوابة الشرق الأوسط إلى العالم.

وقال التقرير إن أبوظبي، حققت قفزة كبيرة في التصنيف العالمي لتصبح واحدة من أفضل المدن الناشئة في الشرق الأوسط وأن الدعم الحكومي للمشهد التكنولوجي كان مفتاح هذا التحسن الكبير، موضحاً أن الإعلان عن صندوق بقيمة 250 مليون دولار أواخر 2019 للاستثمار في الشركات الناشئة المحلية خير دليل على الجهود المتواصلة نحو تطوير هذا النظام البيئي المثير للاهتمام.

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