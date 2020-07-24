غرفة الشارقة تُعرِّف رواد الأعمال بالخدمات

المصدر: (الشارقة- البيان)

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة (تجارة 101)، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، ورشة عمل عبر الاتصال المرئي، استهدفت منتسبي مركز (تجارة101) وعدداً من رواد الأعمال والمهتمين، لاطلاعهم على الخدمات والتسهيلات التي تقدمها «رواد» لدعم أصحاب المشاريع والشركات الناشئة.

حيث جاء تنظيم الورشة في إطار حرص الغرفة على التنسيق مع كافة الجهات المعنية والمتخصصة، لاستقطاب البرامج التدريبية المتطورة والإسهام في تعزيز الدور الحيوي لرواد الأعمال في ظل الظروف الراهنة المرتبطة بتداعيات فيروس كورونا.

وحضر الورشة منى عمران علي مدير مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة في غرفة الشارقة، وفاطمة آل علي مدير إدارة دعم وتمويل المشاريع في مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد»، وقدمها هيثم الشرقاوي رئيس قسم دراسة وتحليل المشاريع في مؤسسة «رواد».

حيث استعرضت الورشة برامج الدعم والخدمات التي تقدمها «رواد» لأعضائها، وبرنامج المشتريات الحكومية، ودور حاضنات الأعمال في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب توضيح آليات مساندة المشاريع الريادية من خلال تقديم الدعم المالي والفني وتهيئة البيئة الملائمة لإنشاء وتطوير هذه المشاريع، والعمل على خلق مناخ تحفيزي للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمواطنين من كلا الجنسين، من خلال العمل بروح الابتكار والريادة.

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