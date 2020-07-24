«أڤيڤا» تطلق تطبيقاً ذكياً للعمليات الصناعية

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت شركة أڤيڤا للبرمجيات الهندسية والصناعية تطبيقاً جديداً يعدّ الأول من نوعه في القطاع الذي يدمج إمكانات الذكاء الاصطناعي الفورية في عملية اتخاذ القرار لدى المشغلين، إلى جانب تحسين المرونة الإجمالية الكلية.

ويقدم التطبيق الذكي للشركات الصناعية مساراً لتسريع جهودها نحو تطبيق الذكاء الاصطناعي في غرف التحكم أو أرض المصنع، ما يسمح بالكشف الفوري عن الأعطال في سياق العرض المرئي لواجهة الإدارة التشغيلية. كما يفيد التطبيق المشغلين والمهندسين ومديري العمليات من مختلف القطاعات، بما فيها المياه والصرف الصحي والطاقة والأغذية والمشروبات وغيرها.

وقال راشيش مودي، نائب الرئيس للرصد والتحكم لدى أڤيڤا: عملت تطبيقات إنترنت الأشياء في القطاع الصناعي على تشجيع زيادة ضخمة في جمع بيانات العمليات والتصنيع، ليواجه المشغلون أحمالاً زائدة ضخمة لا تسمح لهم بالتفاعل أو التمييز بين الحالات الحرجة والإنذارات الخاطئة، ما يؤدي إلى خسارة الوقت التشغيلي والموارد. ومن خلال الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي والتحليل السحابي المتقدم، تتيح أڤيڤا للمشغلين اتخاذ الإجراءات بشكل استباقي قبل وقوع مشاكل العمليات والصيانة.

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