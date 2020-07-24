ورشة عن صناعة الأفكار المتميزة بغرفة الفجيرة

المصدر: (الفجيرة- البيان)

نظمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة ورشة عمل تحت عنوان «صناعة الأفكار المتميزة لرواد الأعمال في زمن كوفيد 19»، افتتح الورشة سلطان الهنداسي مدير عام الغرفة.

حيث أكد حرص الغرفة على إتاحة الفرص لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة، لتبادل الأفكار في ما بينهم، واطلاعهم على المعلومات التي يمكن أن تفيدهم في مجالات أعمالهم.

وقال إنه لكي يصبح الشخص رائد أعمال ناجحاً، فإن ذلك يتطلب أن تكون لديه بعض أو الكثير من الابتكار والبراعة، كما يجب أن يمتلك مهارة التفكير خارج الصندوق للخروج بأفكار خلاقة بعيدة عن الممارسات التقليدية المعتادة.

وأضاف مدير عام الغرفة خلال الورشة، التي شارك فيها عبر تقنية «الفيديو كونفرنس» أكثر من 40 شخصاً، وحاضر فيها المستشار حامد آل علي، الخبير في مجال تنمية القدرات وتطوير الأعمال، إن القدرة على إيجاد الأفكار الجيدة يعد أمراً ضرورياً، لدخول مجال الأعمال وهذه الأفكار الجيدة ضرورية لاتخاذ قرارات التخطيط المبكر، وتطوير وإنجاز العمل، الذي يلبي حاجات الزبون.

وتحدث محاضر الورشة عن أين ومتي وكيف تأتي الأفكار المتميزة وخريطة البحث عن الأفكار في السوق وإيجاد فرص لم تكن موجودة لتعزيز فرص نجاح المشاريع لرواد الأعمال.

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