6.7 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 6.7 مليارات درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 674 مبايعة بقيمة 1.17 مليار درهم، منها 103 مبايعات للأراضي بقيمة 447.74 مليون درهم و571 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 725.75 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 24 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة ومبايعة بقيمة 19 مليون درهم بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه السادسة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 16 مليون درهم والثالثة جبل علي الأولى بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 18 مليونا.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في الثنية الخامسة.

وتصدرت منطقة اليلايس 2 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 155 مبايعة بقيمة 140 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم والثالثة الخليج التجاري بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 5.37 مليارات درهم منها 157 رهن أراض بقيمة 5.18 مليارات درهم و154 رهن فلل وشقق بقيمة 186.16 مليون درهم، أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة مليار درهم ورهن بمنطقة الممزر بقيمة مليار درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 65 هبة بقيمة 165.02 مليون درهم أهمها بمنطقة أم سقيم الثانية بقيمة 27 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 23 مليون درهم.

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