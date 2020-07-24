«سيدات أعمال عجمان» يوقع اتفاقيتي تعاون

المصدر: (عجمان - وام)

أكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، حرص المجلس على توفير باقات خدمية متنوعة لعضواته من صاحبات الأعمال الحاصلات على رخصة «بدايات»، بهدف تمكينهن وتوفير الأدوات اللازمة لتطوير ونمو مشاريعهن واستدامتها.

جاء ذلك على هامش توقيع مذكرة تفاهم عن بعد، بين مجلس سيدات أعمال عجمان مع متجر «هيرات» الإلكتروني. وتهدف المذكرة، التي وقعتها الدكتورة آمنة خليفة آل علي، وليلى السعدي الرئيس والمؤسس لمتجر هيرات إلى توفير منصة عرض رقمية لمنتجات عضوات المجلس، وتمكينهن من تسويق منتجاتهن. ويأتي التعاون المشترك ضمن حرص المجلس على استقطاب منصات رقمية وقنوات تسويقية مبتكرة، تخدم عضوات المجلس.

وأوضحت ليلى السعدي أن المتجر عبارة عن منصة إلكترونية لأصحاب الحرف المرخصين، لعرض منتجاتهم مع توفير وسائل الدفع الإلكتروني، وخدمات التوصيل والتسويق، مشيدة بالتعاون القائم مع مجلس سيدات أعمال عجمان وحرصه على إتاحة التعاون الفعال بما يخدم كل الأطراف.

كما وقعت الدكتورة آمنة خليفة آل علي اتفاقية تعاون مع أيوب الكاف الرئيس التنفيذي لمنتجع كارفانا الزورا، لتعزيز التعاون بين الطرفين من خلال الترويج للفعاليات، والمبادرات في القنوات الإلكترونية لكلا منهما، والمشاركة في تنظيم الفعاليات والأنشطة ذات العلاقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز