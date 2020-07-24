«كيرزنر الدولية» تعيد هيكلة فريق القيادة

المصدر: دبي ــــ البيان

أعلنت شركة كيرزنر الدولية القابضة التي تملك سلسلة منتجعات ون آند أونلي فائقة الفخامة وعلامة أتلانتس ريزورت آند ريزدنسيز الشهيرة عالمياً، إعادة هيكلة فريق قيادتها الاستراتيجية. وتمت دعوة مايكل واين الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي منذ فبراير 2018، للانضمام إلى مجلس إدارة شركة كيرزنر الدولية.

فيما سيتولّى المدير التنفيذي الحالي للعمليات، فيليب زوبر، منصب الرئيس التنفيذي للشركة. كما أنّ ميشال شكوري الذي يشغل منصب المدير المالي منذ أكتوبر 2018، سيتولّى إلى جانب منصبه الجديد، منصب كبير المسؤولين الإداريين. وسيتسلم مايكل منصبه الجديد في نهاية سبتمبر.

وقال معالي محمد الشيباني، المدير والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ورئيس مجلس إدارة شركة كيرزنر الدولية: «أتوجّه بالشكر، بالنيابة عن مجلس الإدارة وجميع زملائي، إلى مايكل على ما قدّمه من قيادة صلبة، والتزام لا يلين وجهد دؤوب. ولا شكّ في أنّه نجح في بناء أساس متين للشركة. وأغتنم الفرصة لأتمنّى له كلّ التوفيق في منصبه الجديد، إذ يسرّني أن ينضمّ إلى مجلس الإدارة للمضي قدماً بالجهود الرامية إلى تعزيز نموّ الشركة».

توسع استراتيجي

وساهم مايكل واين خلال فترة قيادته للأعمال في تعزيز التوسّع الاستراتيجي لمحفظة الأعمال الحالية مع تحقيق المزيد من النجاحات ومواصلة الابتكار وتحسين التزام الزملاء. وخلال فترة عمله، أطلق مايكل منتجعاتٍ جديدةً تتماهى مع كل وجهة تتواجد فيها، فقد افتتح منتجعَين فريدَين في رواندا، وهما منتجع ون آند أونلي نيونغوي هاوس ومنتجع ون آند أونلي غوريلاز نيست.

بالإضافة إلى منتجع أتلانتس، سانيا في الصين. وقد ساهم في تسريع عجلة النموّ، حيث قدّم شققاً سكنيةً خاصةً تنضوي تحت راية علامة ون آند أونلي في وجهات حصرية حول العالم، كما وقّع عقود تنفيذ 5 منتجعات أخرى قيد الإنشاء.

وساهم مايكل بشكل كبير في نجاح محفظة الأعمال القائمة، إذ جاءت منتجعات كيرنزر في طليعة مؤشر توليد الإيرادات ومتوسط السعر اليومي بالمقارنة مع نظرائها. وفي إطار تركيزها على التكنولوجيا، طرحت الشركة مواقع إلكترونيةً جديدةً لكافة العلامات، وقامت بتطوير منصة كيرزنر المتكاملة لتنسيق الاتصالات مع شركائنا في قطاع السفر.

تسريع النمو

وقال الشيباني: أدّى فيليب دوراً فعّالاً في نجاح الشركة وأتطلّع للعمل معه بصفته الرئيسي التنفيذي الجديد. نحن نمرّ بمرحلة زمنية دقيقة جداً، بما أنّ العالم بدأ يستعيد نشاطه في السفر على قدم وساق، ونحن نواصل تسريع عجلة نموّنا وتعزيز توسّع علامتَينا الحاليتَين، أتلانتس وون آند أونلي. كما نواصل طرح علامات وتجارب جديدة حول العالم.

حقّق فيليب أفضل مستويات رضى الضيوف وساهم في نيل علامتَينا تقديراً عالمياً. وفيما نواصل النمو الاستراتيجي لمحفظة أعمالنا الحالية، يسرّني جداً التعاون مع مسؤوليَن تنفيذيّين متمرّسين من أمثال فيليب وميشال، لدعم أعمالنا. آمل أن تحقّق شركة كيرزنر الدولية المزيد من النمو والازدهار، مع التوسّع الاستراتيجي لتواجدها العالمي».

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