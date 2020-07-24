«حول الإمارات» تفتتح فرعاً بـ«سيتي لاند مول»

المصدر: (دبي ــــ البيان)

افتتحت «حول الإمارات للمفروشات المنزلية» متجرها الجديد في «سيتي لاند مول» بجوار القرية العالمية. ومع 19 متجراً في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، تتطلع العلامة المحلّية إلى تعزيز تجربة عملائها وعروضها من خلال هذا المتجر الجديد في الإمارات باستثمار 5 ملايين درهم وعلى مساحة 36000 قدم مربع. ويتضمن فرع «سيتي لاند مول» نقطة لاستلام المشتريات عبر الإنترنت .

وقال محمد كاتاوالا، المدير المالي للمجموعة: يتوقع افتتاح المزيد من المتاجر خلال الأشهر الستة المقبلة. وتركيزنا الرئيسي بفرع «سيتي لاند مول» على تقديم منتجات تستغل المساحات وتدعم الحلول الذكية. وعبر افتتاح متاجر جديدة، نأمل تحقيق نمو بنسبة 15% بحلول نهاية 2020.

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