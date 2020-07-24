«جي في جي» تطرح حلولاً عقارية مبتكرة

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة «جي في جي» للتطوير العقاري بالإمارات طرح حلول عقارية مبتكرة لمشتري العقارات قيد الإنشاء داخل أو خارج الإمارات من فئة المستثمرين أو المستخدمين النهائيين، الذين يعانون من تأخر المشاريع التي اشتروا فيها في ظل الأزمة الراهنة.

وتشمل الفئات، المشترين في مشاريع عقارية متعثرة قيد الإنشاء، الذين لا يرغبون في استكمال سداد دفعات شراء العقارات داخل الإمارات وخارجها، وتحويلها لمشاريع عقارية جديدة جاهزة في الإمارات، وبعضها مؤجر ومتوفر مع خطط دفع ميسرة من قبل الشركة.

وتقوم الشركة إما بشراء وإكمال المشاريع المتعثرة، أو بمساعدة المشترين من خلال خصم الأقساط التي دفعوها من قيمة العقارات التي لا يرغبون باستكمال دفعاتها، وإضافة قيمتها لعقارات جديدة بمشاريع أفضل - جاهزة وخالية أو مؤجرة. وتوفر الشركة حالياً خيار التحويل لعدة مشاريع في دبي والمناطق الشمالية مع إمكانية التقسيط.

ويرى علي السلامي، المدير العام للشركة أن دبي تعد من أكثر مدن العالم استعداداً من حيث المقومات التي تؤهلها لتجاوز تداعيات الأزمة، وتوفر القوانين والتشريعات والبنية التحتية والسياسات المالية الحكيمة، ما يجعلها في مقدمة مدن العالم التي تتغلب على أزمة «كوفيد19».

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