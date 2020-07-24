مطبخ مركزي لتوفير الأطعمة الجاهزة لمتاجر كارفور

المصدر: دبي ــــ البيان

أعلنت ماجد الفطيم، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، عن افتتاح «المطبخ المركزي»، المنشأة الجديدة كلياً التي ستتولى مهمة إعداد وتزويد متاجر كارفور في جميع أرجاء دولة الإمارات بالوجبات الجاهزة وسريعة التحضير ذات المواصفات العالمية، بصورة منتظمة.

بالإضافة إلى تشكيلة واسعة من المأكولات ذات القيمة الغذائية العالية والأطباق العالمية المشهورة وغيرها. ويمتد المطبخ المركزي على مساحة 7 آلاف متر مربع، ضمن مركز التوزيع الإقليمي لكارفور في منطقة جبل علي بدبي.

وسيقدم خيارات غذائية جديدة عالية الجودة تحت إشراف فريق الطهاة، الذي سيقوم بإعداد وتذوق وصفات جديدة بانتظام بهدف تقديم خيارات متجددة ومتناسبة مع جميع الأذواق، ما سيمكن عملاء كارفور من الاختيار من تشكيلة واسعة تتضمن نحو 40 وجبة مختلفة يومياً، وذلك عند الوصول للطاقة التشغيلية النهائية. وسيشكل إعداد الطعام في منشأةٍ مركزية متخصصة، ووفق أعلى معايير الصحة والسلامة التي تعتمدها كارفور في جميع مراحل تجهيز الأغذية، مصدر راحة وطمأنينة للجمهور.

آفاق جديدة

وقال هاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة: نفخر بإطلاق المطبخ المركزي، أحدث جهودنا للارتقاء إلى آفاق جديدة، وتزويد كارفور بتشكيلة من المأكولات والوصفات الفاخرة، ذات الجودة التنافسية والمواصفات العالمية، وهو ما تتميز به أعمالنا في ماجد الفطيم. وأضاف ويس: «يشكل المطبخ المركزي نقطة ساطعة جديدة تضاف إلى سجلنا الزاخر بآخر الابتكارات وأفضل التجارب والخدمات عالية الجودة، والموجهة لخدمة عملائنا».

وسيستبدل المطبخ المركزي تدريجياً جميع الأطعمة والوجبات المقدمة من كارفور، والتي يجري تأمينها من موردين خارجيين، كما ستوفر المنشأة الجديدة وجبات سهلة الطهي وجاهزة للتسخين ومجموعة من الخضراوات المفرومة والجاهزة للتحضير، لتتماشى مع أسلوب الحياة السريع لسكان دولة الإمارات.

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