«لايت فايد» تفوز في برنامج «ستارت إيه دي» لتسريع نموّ الشركات الناشئة

المصدر: أبوظبي- البيان

كشفت «ستارت إيه دي»، مسرعة الأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي، والمدعومة من شركة «تمكين»، عن فوز شركة «لايت فايد» الناشئة في برنامج «تسريع نموّ الشركات الناشئة»، والذي عقد عن بعد عبر الإنترنت في نسخته السابعة هذا العام.

واستطاعت «لايت فايد» الناشئة، وهي عبارة عن منصة إضاءة محترفة كخدمة (SaaS)، تعمل على أتمتة عملية اختيار المنتجات وعمليات الشراء، أن تحصد جائزة الابتكار من شركة «آليك للهندسة والمقاولات»، بقيمة 10 آلاف دولار، وهي جزء من برنامج «تسريع نموّ الشركات الناشئة».

وتساعد منصة شركة «لايت فايد» الناشئة، التي تتخذ من دبي مقراً لها، على توفير ما يصل إلى 2% من تكاليف البناء و85% من وقت المصممين، عبر توظيفها لتقنيات جديدة في مجال الإضاءة، وتحقيق إيرادات للشركات المصنعة، من خلال ربطها بالمستخدمين.

ويعمل البرنامج على تمكين وتوجيه الشركات المبتكرة العالمية الناشئة من دخول الأسواق الإقليمية، من خلال مساعدتها على النمو، والتوسّع مع مؤسسات رائدة في الإمارات. واستقطب البرنامج هذا العام 10 شركات ناشئة، تتمتع بقوة جذب كبيرة ضمن أسواقها المحلية، والتي كانت الأنسب لتوسيع نطاق مشاريعها في الإمارات والشرق الأوسط.

وقال راميش جاجاناثان، نائب عميد جامعة نيويورك أبوظبي لشؤون ريادة الأعمال والابتكار، ومساعد عميد قسم الهندسة، والمدير العام لمنصة «ستارت إيه دي»: يواصل قطاع الإنشاء والبناء لعب دور مركزي في الاقتصاد المحلي، وهو أحد القطاعات، التي تواجه تحديات كبيرة الآن بسبب تفشي فيروس (كوفيد 19).

6 مشاركات

قال عماد عيتاني، مدير الابتكار في «آليك للهندسة والمقاولات»: «يسعدنا أن نعلن عن ست مشاركات في برنامج تسريع نموّ الشركات الناشئة، حيث سيعمل أصحاب هذه المشاريع مع خبرات رائدة في هذا المجال لتنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الرقمية في القطاع».

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