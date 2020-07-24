استئناف الأنشطة الترفيهية في عجمان

المصدر: (عجمان - البيان)

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بروتوكولاً خاصاً بمرحلة استئناف أعمال الأنشطة الترفيهية ومراكز التدريب ومكاتب الخدمات الاستشارية والتعليمية، يُوضّح كافة الضوابط والاشتراطات التي يجب أن تلتزم بها المنشآت الممارسة لهذه الأنشطة بهدف ضمان صحّة وسلامة المجتمع، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وذلك في إطار الخطوات التي تتخذها حكومة عجمان لعودة الحياة إلى طبيعتها. وأكّد عبدالله أحمد الحمراني، مساعد المدير العام لشؤون التسجيل الاقتصادي والرقابة، ضرورة تقيّد المنشآت بالضوابط والاشتراطات التي تنص على إجراء الفحص الطبي لجميع العاملين في المنشأة للتأكّد من خلوّهم من الإصابة بالمرض، والالتزام بارتداء الكمّامات طوال الوقت.

والحفاظ على مسافة التباعد الجسدي داخل المنشأة سواء بالنسبة للموظفين أو الزائرين، وأشار في هذا الصدد إلى أهمية خضوع أي شخص يدخل إلى مقر المنشأة من موظفين أو زائرين لفحص درجة حرارة الجسم، إضافة إلى تعقيم مقر المنشأة وكافة الأجهزة المستخدمة بصورة مستمرة.

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