«ماريوت» تطلق عروضاً في الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت «ماريوت الدولية» عروض «أهلاً بكم مجدداً» عبر مجموعة من فنادقها في الإمارات والتي تدعو من خلالها السكان وعشاق السفر لاستكشاف أبرز المناطق في الدولة، وذلك مع قدرتهم مرة أخرى على إجراء الحجوزات الفندقية وتخطيط الرحلات.

وتمنح «ماريوت» للضيوف من خلال العروض فرصة استكشاف مجموعة منتجعاتها والتي توفر التجارب الصحراوية والوجهات البحرية والشاطئية والأنشطة العائلية.

وستتاح عروض «أهلاً بكم مجدداً» للإقامات الفندقية حتى تاريخ 30 سبتمبر ضمن الفنادق المشاركة في الإمارات، والتي توفر لأعضاء «Marriott Bonvoy» حسومات بنسبة 25% على أسعار الغرف تشمل وجبة الفطار المجانية.

وقال نيل جونز، الرئيس التنفيذي لشؤون المبيعات والتسويق في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: يشهد قطاع الضيافة في الإمارات طلباً متزايداً على عروض الإقامة «ستايكيشن» والعطلات من السكان.

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