«جراند كوزموبوليتان دبي» يفتتح أبوابه رسمياً

المصدر: (دبي - البيان)

كشفت إدارة فندق «جراند كوزموبوليتان دبي»، فندق الخمس نجوم الواقع في قلب مدينة دبي بالقرب من مول الإمارات، عن افتتاح أبوابه رسمياً مع إطلاق عرض الإجازة الصيفية المميز، والذي يتيح أمام الضيوف خلال فترة محدودة إقامةً مجانيةً ضمن واحدةٍ من أكبر الغرف الفندقية في المدينة.

وذلك عند تناول الطعام في مطعم «جاردينيا براسيري». ويمكن للضيوف الاستفادة من العرض لغاية تاريخ 30 سبتمبر 2020، وذلك عند تناول كل شخص وجبتي الفطور والغداء أو الفطور والعشاء في المطعم الجديد بقيمة 225 درهماً.

حيث يحصلون على إقامةٍ مجانيةٍ لليلة واحدة فقط في إحدى غرف سوبيريور الفسيحة والمثالية للعائلات أو الأزواج، وذلك لشخصين كحد أدنى في الغرفة الواحدة، كما يتسنى للضيوف الصغار ممن لم تتجاوز أعمارهم سن الخامسة فرصة الإقامة وتناول الطعام مجاناً.

ويضم الفندق 235 غرفةً وجناحاً تتميز بعضها بمساحات واسعة هي الأكبر على مستوى الإمارة، كما تحتضن مطاعم ومقاهي تنبض بالحياة، بما فيها مطعم «جاردينيا» الذي يفتح أبوابه طوال اليوم وسط أجواء مشرقة.

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