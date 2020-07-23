146 فندقاً في أبوظبي تحصل على شهادة الأمان "Go Safe"

المصدر: وام

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن تحديثات جديدة على برنامج شهادة (Go Safe) والذي يهدف إلى الارتقاء بمعايير الصحة والسلامة وتوحيدها عبر جميع المنشآت الفندقية والسياحية ضمن إمارة أبوظبي.

وحاز أكثر من 146 من فنادق أبوظبي على الشهادة منذ إطلاق البرنامج في مطلع يونيو الماضي، والتي ضمت قصر الإمارات وفندق سانت ريجيس أبوظبي، لينضم إليهم قصر الحصن والمجمّع الثقافي كأحدث الوجهات المرموقة الحائزة على شهادة (Go Safe)، وكان اللوفر أبوظبي أول الوجهات الحائزة على الشهادة.

وتعكس الزيادة في عدد الوجهات والمنشآت الفندقية والسياحية المعتمدة على البرنامج، استعداد أبوظبي لاستقبال الزوار من جديد، حيث جرى تقييم تلك المنشآت وفقًا لـ 313 معيارا، أهمها مدى التزامهم بتطبيق تدابير الوقاية والصحة والنظافة الصارمة، وإجراءات التباعد الاجتماعي واستحداث نقاط قياس درجة الحرارة، بالإضافة إلى حملات تعقيم دورية، وإجراء اختبارات كوفيد-19 لجميع الموظفين.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي إنه خلال مدة قصيرة، استطاعت شهادة (Go Safe) أن تصبح المرجع الرئيسي في تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، عبر إرساء سلسلة من المعايير العالمية التي من شأنها ضمان صحة مجتمعنا.

وأضاف أنه مع اعتماد المزيد من المنشآت الفندقية والسياحية في المدى القريب، تتطلع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي إلى تغطية كافة الوجهات السياحية في العاصمة مع نهاية شهر أغسطس المقبل.

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