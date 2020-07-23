6.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 6.7 مليار درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 674 مبايعة بقيمة 1.17 مليار درهم منها 103 مبايعات لأراض بقيمة 447.74 مليون درهم و571 مبايعة لشقق و فلل بقيمة 725.75 مليون درهم .

و جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 24 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد .

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم تلتها منطقة الحبية السادسة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 16 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم .

و فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة.

و تصدرت منطقة اليلايس 2 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 155 مبايعة بقيمة 140 مليون درهم تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم و ثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم.

و سجلت الرهون قيمة قدرها 5.37 مليار درهم منها 157 رهن أراض بقيمة 5.18 مليار درهم و 154 رهن فلل وشقق بقيمة 186.16 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة مليار درهم وأخرى في منطقة الممزر بقيمة مليار درهم .

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 65 هبة بقيمة 165.02 مليون درهم كان أهمها بمنطقة أم سقيم الثانية بقيمة 27 مليون درهم و أخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 23 مليون درهم.

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