أحمد بن سعيد: "طيران الإمارات" أول شركة بالعالم تقدم تغطية مجانية لفحص "كوفيد-19"

المصدر: البيان الإلكتروني

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إن طيران الإمارات أول شركة طيران تقدم تغطية مجانية لتكاليف (كوفيد-19) الطبية لعملائها عندما يسافرون في الإمارات العربية المتحدة وحول العالم.

وأضاف سموه في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، إن هذا سيعزز الثقة في السفر ويضع الإمارات ودبي مرة أخرى كرائد في صناعة الطيران.

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