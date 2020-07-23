دبي تتيح لأصحاب الأعمال الاستفادة من الحوافز حتى نهاية سبتمبر

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت اقتصادية دبي اليوم الخميس، إنه تماشيًا مع حزمة الحوافز المقدمة من حكومة دبي لتحقيق أعلى مستويات الدعم لمجتمع دبي بكافة قطاعاتها من مواطنين ومقيمين ومستثمرين، ولضمان مساندة الجميع في مواجهة الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم، فإن الإمارة تتيح لأصحاب الأعمال فرصة للاستفادة من هذه الحوافز حتى نهاية سبتمبر 2020.

وأضافت اقتصادية دبي، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "توتير"، تضمنت تلك الحوافز ما يلي:

- الدفع على 12 قسط.

- إلغاء حميع غرامات التأخير على الخدمات الحكومية كافة (مثل الغرامات المتراكمة نظراً للتأخر في تجديد تراخبص الأعمال).

- تجديد الرخص التجارية من دون إلزامية.

- تجديد عقود الإيجار (ينطبق على تجديد الرخص فقط).

- إلغاء شرط الدفعة الأولي المحدد بنسبة 25% لقبول تقسيط الرسوم الحكومية الخاصة بالترخيص.

- تجميد ما نسبته 2.5% من رسوم البلدية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز