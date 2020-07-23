عجمان تُعيد افتتاح الأنشطة الترفيهية ومراكز التدريب

المصدر: عجمان - البيان

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، بروتوكول خاص بمرحلة استئناف أعمال الأنشطة الترفيهية ومراكز التدريب ومكاتب الخدمات الاستشارية والتعليمية.

ويُوضّح البروتوكول كافة الضوابط والاشتراطات التي يجب أن تلتزم بها المنشآت الممارسة لهذه الأنشطة بهدف ضمان صحّة وسلامة المجتمع، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك في إطار الخطوات التي تتخذها حكومة عجمان لعودة الحياة إلى طبيعتها.



وأكّد عبدالله أحمد الحمراني، مساعد المدير العام لشؤون التسجيل الاقتصادي والرقابة، على ضرورة تقيّد المنشآت بالضوابط والاشتراطات التي تنص على إجراء الفحص الطبي لجميع العاملين في المنشأة للتأكّد من خلوّهم من الإصابة بالمرض، والالتزام بارتداء الكمّامات طوال الوقت، والحفاظ على مسافة التباعد الجسدي داخل المنشأة سواء بالنسبة للموظفين أو الزائرين.

وأشار الحمراني، إلى أهمية خضوع أي شخص يدخل إلى مقر المنشأة من موظفين أو زائرين لفحص درجة حرارة الجسم، بالإضافة إلى تعقيم مقر المنشأة وكافة الأجهزة والمعدّات المستخدمة بصورة مستمرة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز