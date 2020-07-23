«المالية»: تقييم دوري للرسوم

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، اهتمام الوزارة بدراسة وتحليل تأثيرات «كورونا»، وتقوم بمراجعة دورية لكافة الإجراءات وإعادة تقييم للرسوم ومدى مساهمتها للحد من تداعياته.

وأضاف أن أولويات الفترة القادمة تتركز في تقديم مقترحات لمشروعات قوانين وتشريعات للمساهمة في معالجة الآثار الناجمة عن الجائحة العالمية، ورسم خطط عمل ووضع أهداف محددة، ومستهدفات عاجلة وآجلة لتلبية الاحتياجات التنموية الملحة، إلى جانب التصدي للتحديات الحالية الناجمة عن الأزمة. وأوضح أن أولويات العمل تشمل إضافة إلى صياغة سياسات استشرافية للتعامل مع تحديات بيئية ووبائية وطبيعية مماثلة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز