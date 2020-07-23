«فاينينشال تايمز»: دبي تنافس بريطانيا في جذب الاستثمار

المصدر: (دبي ـ سيد صالح)

ذكرت صحيفة «فاينينشال تايمز» البريطانية أن دبي تُعدُ أقوى منافسة لبريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ونشرت الصحيفة تقريراً أمس عن أقوى الوجهات الاستثمارية المنافسة لبريطانيا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه. وأفاد التقرير أن ألمانيا، فرنسا وهولندا تُعَد أبرز الوجهات الاستثمارية المنافسة لبريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي، فيما تعد دبي وسنغافورة أبرز وجهتين خارجه.

وأوضح التقرير أن دبي وسنغافورة تتفوقان على بريطانيا في الترويج لنفسيهما ولعلامتهما التجارية، على الرغم من كونهما تعتمدان على القانون الإنجليزي في تسيير الجوانب القانونية داخل مراكزهما المالية، كالأمور المتعلقة بالتحكيم وآليات فض المنازعات والتجارية وغيرها، ما يعني أن دبي وسنغافورة تفوقتا على بريطانيا نفسها في استخدام أداة بريطانية بالأساس، وفي الاستفادة منها والترويج لها.

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