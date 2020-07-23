دبي وجهة العطلات الأكثر طلباً 2021

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أفاد تقرير نشرته «مالي ميل»، أمس إن دبي هي وجهة العطلات العالمية الأكثر طلباً في عام 2021، في الوقت الذي لا تزال فيه الأزمة الصحية العالمية حاضرة بقوة، إلى جانب تدابير جذرية مثل اختبار المطارات والحجر الإلزامي لمواجهة تفشي جائحة كوفيد 19.

وقالت الصحيفة الماليزية في تقريرها الذي استندت فيه على بيانات من شركة السياحة العالمية «كوني» السويسرية التي تقدّم باقات راقية للإقامة في 80 وجهة حول العالم، في حالة وجود سياق أكثر ملاءمة للسفر العام المقبل فإن دبي هي المكان الأمثل الذي يريد أكبر عدد من الناس زيارته.

وعلى صعيد متصل قال موقع السفر العالمي «كلوك» في تقرير نشره أخيراً، إن مدة 5 أيام غير كافية للتعرف على هذه المدينة الساحرة، واستكشاف جميع المعالم السياحية لهذه الجوهرة الشرق أوسطية اللامعة.

وأضاف، من الفخامة إلى الأناقة إلى الهندسة المعمارية - تفتخر بأطول مبنى في العالم وهو برج خليفة. ولا عجب أن السياحة في هذه المدينة تقفز بشكل كبير للغاية، ومن المتوقع أن تنمو بشكل كبير في السنوات القليلة المقبلة.

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