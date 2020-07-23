إجراءات احترازية لتجارة المجوهرات بأبوظبي

المصدر: (ابوظبي - البيان)

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تعميماً إلى أصحاب ومدراء محلات المجوهرات في الإمارة بشأن التدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بنشاط تجارة المجوهرات، ووجهت بضرورة الالتزام بتطبيق هذه الإجراءات التي تتماشى مع التدابير الوقائية المتبعة في أبوظبي لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» والصادرة عن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وأكد راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أن الدائرة قامت بتحديد عدد من الإجراءات الواجب اتباعها من قبل أصحاب محلات المجوهرات في إطار مرحلة إعادة استئناف الأنشطة التجارية في أبوظبي، وإعادة تفعيل القطاع التجاري وتنشيط قطاع الأعمال وعودة عجلة الإنتاج بشكل تدريجي وآمن، سعياً وراء تمكين شركات القطاع الخاص من القيام بدورها الحيوي إثر تداعيات الأزمة العالمية الناجمة عن جائحة «كورونا».

وأشار البلوشي إلى أنّ الإجراءات تتمحور حول حماية الموظفين والعاملين والزوار، وضمان أعلى مستويات السلامة العامة، من خلال التأكد من اتباع سلوكيات مسؤولة وممارسات صحية صارمة تمنع انتشار فيروس «كورونا»، مثل التعقيم والتنظيف الدوري للمنشأة خلال اليوم، وتعقيم الأسطح والمعدات، بما في ذلك أماكن العرض.

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