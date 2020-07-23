«تسجيل عقاري الشارقة» ينظم «الدبلوم المهني»

المصدر: (الشارقة - البيان)

نظمت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة برنامج «الدبلوم المهني العقاري» باستخدام التقنيات الرقمية عن بعد من خلال برنامج زوم، وذلك بالتعاون مع معهد دبي العقاري. وشارك في هذا البرنامج الذي عقد على فترتين، 68 متدرباً من مختلف المؤسسات والمكاتب العقارية العاملة في الإمارة الباسمة، وقدمها عبر الوسائط الرقمية مجموعة من الخبراء المتخصصين في القطاع العقاري في الدولة.

وأكد عبد العزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة أن برنامج «الدبلوم المهني العقاري»، الذي تنظمه الدائرة يعتبر من أبرز البرامج التي تسهم في نشر الثقافة والمعرفة العقارية للعاملين في هذا المجال.

من جهته قال المستشار حميد العبار - مستشار دائرة التسجيل العقاري إن الدورة تساهم في إعداد المشاركين فيها لمواجهة كافة المشاكل والمنازعات العقارية المحتملة الحدوث، وإكساب المتدربين مهارات وآليات للعمل في السوق العقاري.

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