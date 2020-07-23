عرض إجراءات استرداد ضريبة المدخلات وإطارها الزمني بمشاركة 213 وكيلاً معتمداً

المصدر: أبوظبي ـ البيان

عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب ورشة عمل للوكلاء الضريبيين المعتمدين عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد، تناولت الإطار الزمني لاسترداد ضريبة المدخلات وإجراءات الاسترداد.

وخلال ورشة العمل التي عقدت بمشاركة 213 وكيلاً ضريبياً معتمداً وعدد من المسؤولين بالهيئة تمت الإجابة عن استفسارات المشاركين، وتوضيح معايير وإجراءات استرداد ضريبة المدخلات المتكبدة عن نفقات محددة من بينها النفقات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ونفقات التسويق والترفيه، والنفقات المتعلقة بالمركبات، والأحداث التي تقع خارج نطاق سيطرة الخاضع للضريبة.

وأوضحت الهيئة أنه فيما يتعلق بالنفقات المرتبطة بفيروس «كوفيد 19» فإن نفقات تعقيم أماكن العمل وفحص الموظفين تعتبر بمثابة نفقات عامة، وتكون ضريبة المدخلات قابلة للاسترداد إلى الحد الذي يقوم فيه الخاضع للضريبة بتوريدات خاضعة للضريبة، وفي حال كانت الأعمال تقوم بتوريدات خاضعة للضريبة فقط تكون ضريبة المدخلات قابلة للاسترداد بالكامل، أما في حال كانت الأعمال تقوم بتوريدات خاضعة للضريبة وتوريدات مُعفاة من الضريبة فتكون ضريبة المدخلات قابلة للاسترداد بشكل جزئي.

نمو مطرد

قال خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في بيان صحفي أصدرته الهيئة أمس: يشهد عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين من الهيئة نمواً مطرداً بما يتواكب مع التوسع المستمر في قاعدة الخاضعين للضريبة، فبلغ عدد الوكلاء الضريبيين بنهاية النصف الأول من العام الحالي نحو 485 وكيلاً مقابل 370 وكيلاً بنهاية النصف الأول من العام الماضي بارتفاع تجاوزت نسبته %31.

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