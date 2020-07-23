مستثمرون أمريكيون يطلعون على الفرص المتنوعة بالقطاعات المختلفة في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

نظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أمس، ندوة أعمال افتراضية تفاعلية عبر منصة «زووم»، بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية، جمعت مسؤولين حكوميين إماراتيين مع دبلوماسيين ورواد أعمال وأصحاب شركات أمريكيين، وتم خلالها عرض الفرص الاستثمارية المتنوعة في القطاعات الرئيسة بالإمارة.

وركزت الندوة التي حملت عنوان «الفرص التجارية والاستثمارية بين الشارقة والولايات المتحدة»، على الصناعات التي تشهد نمواً متسارعاً في ظل التحديات التي تواجه المشهد الاستثماري العالمي، وتشمل قطاعات الصناعة، والابتكار والتكنولوجيا، والإعلام، والترفيه.

وشارك في الندوة مروان السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، والدكتور خالد المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، وحسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لـمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومحمد المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، وأدار الندوة ستيف لوتس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط.

مشاريع رائدة

تحدث مروان السركال الرئيس التنفيذيلـ"شروق" عن دور «شمس»، بوصفها هيئة استثمارية، تلبي احتياجات المستثمرين والارتقاء بالتنوع الاقتصادي بالشارقة، وتعزز جاذبيتها وجهة استثمارية وسياحية متكاملة، مؤكداً أن «شمس» نفذت عدة مشاريع رائدة بالشراكة مع مستثمرين عالميين .

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