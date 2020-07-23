تفاهم بين الجمارك و«دبي المالي العالمي» لتسهيل الاستيراد والتصدير

المصدر: دبي- البيان

وقعت جمارك دبي ومركز دبي المالي العالمي مذكرة تفاهم، لتعزيز الشراكات والتعاون في ما بينها واتخاذ خطوات فاعلة. وتتيح المذكرة تسهيل الاستيراد وعبور البضائع، وكذلك التصدير وإعادة التصدير للشركات المرخّصة والعاملة بالمركز المالي، عبر تطوير الخدمات المقدمة لدعم المستثمرين وتشجيع وتسهيل استيراد ما تحتاج إليه تلك المؤسسات من بضائع، وخفض الأعباء المالية والإدارية عليهم وتمكينهم من ممارسة أنشطتهم داخل الإمارة، مع ضمان التزام هذه المؤسسات بالقوانين واللوائح والتعليمات ذات العلاقة والخاصة بالتعرفة الجمركية والأحكام الخاصة بها والإعفاءات الممنوحة لهم.

وأوضح عبد الله الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين في جمارك دبي أنه بموجب بنود المذكرة سيتم تسهيل الإجراءات الجمركية وتمكين الشركات المرخّصة في مركز دبي المالي العالمي من إنجاز معاملات الاستيراد والتصدير إلكترونياً، وعبر شركات النقل السريع وشركات الشحن والتخليص بطريقة تضمن الاستخدام الأمثل للرمز الجمركي الممنوح (الكود) الخاص باستيراد البضائع واستخدام الإعفاءات الجمركية.

وقالت علياء الزرعوني، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي: نسعى من خلال شراكتنا مع جمارك دبي في تقديم الحوافز الضرورية لعملائنا، عبر توفير تسهيلات الرسوم الجمركية لتقليل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية. وتقدم المذكرة الكثير من المزايا عبر توفير آلية مرنة وسهلة لجميع عملاء مركز دبي المالي العالمي، للاستفادة من الإعفاءات الجمركية وتسهيل الاستيراد، وعبور البضائع إلى داخل المركز المالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز