الإصدار يعزز رؤية مركز دبي المالي العالمي لقيادة مستقبل القطاع المالي إقليمياً

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز دبي المالي العالمي، قيام شركة «جريب» للاستثمار المصرفي وإدارة الثروات التي تتخذ من المركز مقراً لها، بقيادة عملية زيادة رأس المال لشركة «ليد ريل استايت» اليابانية الشهر الجاري، وذلك باستخدام السندات المالية الرقمية التي تمثل أسهم المستثمرين، للمرة الأولى على مستوى المنطقة.

ويأتي هذا الإصدار باستخدام السندات المالية الرقمية كأول عملية من نوعها وفق قواعد الامتثال العالمية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ما يعد إنجازاً استثنائياً لدبي ومركز دبي المالي العالمي، حيث تعمل شركة «جريب» على تأسيس أول سوق أوراق مالية خاص ضمن المركز للمرة الأولى بالمنطقة.

ويعزز هذا الإعلان رؤية مركز دبي المالي العالمي لقيادة مستقبل القطاع المالي، ويرسّخ مكانته باعتباره المركز المالي الرائد على مستوى المنطقة، وذلك بفضل إطار عمله القانوني والتشريعي المبتكر والمتين، والذي يدعم عملية الابتكار وتبني أحدث التكنولوجيا.

إذ لعبت القوانين والتشريعات والأنظمة في المركز المالي دوراً في تمكين شركة «جريب» بأن تصبح أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا تؤسس وتدير وتوزع عملية زيادة رأس المال باستخدام السندات المالية الرقمية كوسيلة إصدار.

ويأتي هذا الإنجاز نتيجة للتعاون والجهود المشتركة من قبل مجموعة من المحامين المرموقين ومزودي الخدمات والتكنولوجيا والشركات المُنظمة من جميع أنحاء العالم، بما فيها الإمارات والولايات المتحدة واليابان وهونغ كونغ وجزر كايمان.

وتقود شركة «جريب» هذه العملية لصالح شركة «ليد ريل استايت» التي تتخذ من طوكيو مقراً لها وتعمل في مجال تطوير العقارات السكنية والتجارية بالتركيز على التخطيط والاستحواذ والتجديد للأصول العقارية، حيث يجري تطوير بعض مشاريعها للاستفادة من الفرص التي يتيحها تنظيم طوكيو للألعاب الأولمبية 2021.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: نهنئ شركة «جريب» على إطلاق هذه العملية، ويسعدنا أن تكون المنظومة القانونية والتشريعية والتنظيمية في مركز دبي المالي العالمي بمثابة المنصّة المتينة والمبتكرة لتحقيق هذا الإنجاز الأول من نوعه في المركز والمنطقة، والذي سيدفع بالتنمية الاقتصادية ويؤكد دور المركز المالي في قيادة مستقبل القطاع المالي.

وأكّد توني بيتيبيس، رئيس مجلس إدارة شركة «جريب» على إيمان الشركة بأن هذا الإصدار باستخدام السندات المالية الرقمية سيكون فاتحة لإصدارات عديدة قادمة في السوق باستخدام التكنولوجيا المبتكرة.

وأشار في.غوريبالان، الرئيس التنفيذي للشركة إلى أنها تسعى للاستفادة من الفرص الاستثمارية الأحدث، منوهاً بأن لديها العديد من المشاريع من السندات الخضراء والاستثمارات المؤثرة لمجموعة واسعة من العملاء من دول اليابان والمكسيك وجورجيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

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