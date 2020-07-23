3.78 مليارات درهم رسوم امتياز «اتصالات» و«دو»

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

سددت شركتا «اتصالات» و«دو» نحو 3.78 مليارات درهم قيمة رسوم حق الامتياز الحكومي، خلال النصف الأول من العام الجاري، بانخفاض قدره 10% أو ما يعادل 424.12 مليون درهم مقارنة بنحو 4.21 مليارات، خلال الفترة نفسها من العام 2019، وفق رصد «البيان الاقتصادي».

وتظهر القوائم المالية أن قيمة حق الامتياز الذي دفعته مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» بلغ 2.96 مليار درهم عن الفترة من يناير إلى يونيو بانخفاض 6.5% أو ما يعادل 207.12 ملايين درهم مقارنة مع 3.17 مليارات درهم في الفترة المقارنة من 2019، فيما سددت الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» نحو 824.67 مليون درهم بتراجع 20.8% أو ما يوازي 217 مليون درهم مقارنة بنحو 1.04 مليار درهم في 2019.

وحددت وزارة المالية رسماً بنسب متفاوتة على الشركتين خلال الفترة من 2012 إلى 2016، قبل أن تقرر توحيده اعتباراً من 2017 وحتى 2021

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، بلغ إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها «اتصالات» و«دو» من 2012 إلى 2019 نحو 60.6 مليار درهم - 47.4 مليارا لـ«اتصالات» و13.15 ملياراً لـ«دو».

ووصل إجمالي إيرادات الشركتين إلى 31.26 مليار درهم في النصف الاول من العام، منها 25.6 ملياراً لـ«اتصالات» و5.65 مليارات لـ«دو»، وذلك مقابل 25.86 مليارا في الفترة نفسها العام الماضي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز