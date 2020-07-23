«عروض الشارقة للتسوّق» تنطلق بمشاركة مراكز التجزئة

المصدر: الشارقة- البيان

انطلقت، أمس، بإمارة الشارقة فعاليات الحملة الترويجية «عروض الشارقة للتسوق» الحدث التجاري الأكبر من نوعه، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة تحت شعار «ابتسم أنت في الشارقة»، وسط مشاركة عشرات من مراكز التسوق وآلاف من محال البيع بالتجزئة على مستوى الإمارة، مقدمة الخصومات التي تتجاوز الـ 75 % والإعلان عن باقة من السحوبات الكبرى على جوائز قيمة.

وتعد عروض الشارقة للتسوق التي تقام فعالياتها في كل مدن ومناطق الإمارة حتى 21 أغسطس المقبل أحد برامج الحملات الترويجية والتسويقية، التي تنظمها الغرفة استثنائيا هذا العام بهدف دعم قطاع التجزئة في الإمارة وتعزيز حركة المبيعات والأسواق، وذلك بالتعاون مع الشريك الإعلامي هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون والشركاء الاستراتيجيين.

وأكد عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن تنظيم هذا الحدث الاستثنائي يأتي انطلاقاً من حرص الغرفة على إطلاق المبادرات المبتكرة، بهدف تعزيز تنافسية اقتصاد إمارة الشارقة وتلبية احتياجات القطاع الخاص والمساهمة في تنمية مختلف القطاعات بشكل مستدام.

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