«مدهش» يعود برفقة «دانة» خلال «مفاجآت صيف دبي»

المصدر: دبي ـ البيان

عادت شخصية «مدهش» المحببة للأطفال بحلتها الجديدة خلال دورة العام الحالي من «مفاجآت صيف دبي 2020» وبرفقته الشخصية المبتكرة «دانة» بهدف نشر الفرح والتشويق والترفيه بين الأطفال والعائلات من المقيمين والزوار.

وسيظهر «مدهش» و«دانة» في مختلف أنحاء دبي حيث سيقومان بالترحيب بالزوار ومشاركتهم مجموعة من الأنشطة المتنوعة التي تحث على حب التعلم والحفاظ على العادات والتقاليد ونشر السعادة والبهجة في كل مكان.

وأعرب أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن سعادته بتقديم شخصية «مدهش» بإطلالتها الجديدة بالإضافة إلى شخصية «دانة» خلال دورة العام الحالي.

وأضاف: «يعد «مدهش» شخصيةً محبوبة من قبل سكان دولة الإمارات وزوارها، الذين يتوافدون كل عام إلى دبي للاستمتاع بمفاجآت صيف دبي. ويجسد مدهش روح المرح والمتعة والإثارة التي يشعر بها الجميع خلال حدث مفاجآت صيف دبي الذي يستمر لسبعة أسابيع ويحتفي بالتسوق والمرح العائلي في مختلف أنحاء المدينة.

وتعكس الإطلالة الجديدة لـ«مدهش» التي أحبها السكان والزوار على مدى الدورات الثلاث والعشرين لحدث مفاجآت صيف دبي، حيث يرحب بهم بابتسامته المعهودة التي تدخل السعادة والبهجة إلى نفوسهم». وتابع الخاجة: «تنضم دانة إلى مدهش لرسم الابتسامة على وجوه الجميع، واستعراض ما يمكن لدبي أن تقدمه إلى العالم من تجديد وابتكار خلال دورة العام الحالي من مفاجآت صيف دبي».

ويعود «مدهش» ليجسد الروح الديناميكية لدبي ويعكس مكانتها كوجهة عالمية آمنة وممتعة ترحب بزوارها ومكان رائع للعيش والزيارة على مدار العام. وتعد شخصية «مدهش» التي ولدت في دبي رمزاً للمرح والإيجابية والمغامرة، ولا تزال هذه الشخصية تتمتع بنفس الصفات الودودة والمرحة.

وتعكف الشخصية الجديدة «دانة»، داخل المختبر الخاص بها على استكشاف طرق جديدة لجعل المستقبل أفضل للجميع. وتسعى دانة دائماً إلى ابتكار أفكار جديدة ومفيدة تشاركها مع أصدقائها الأطفال، كما تتميز بأنها فتاة سعيدة ودودة إلى جانب كونها جريئة وذكية ومبتسمة دائماً.

ويعكس اللونان البرتقالي والأرجواني في شخصية «دانة» حبها للمعرفة، في ما تكشف ابتسامتها المبهجة عن شخصيتها الودودة. وتثبت «دانة» أن العلوم والابتكار والتكنولوجيا يمكن أن تكون أموراً ممتعة، وذلك من خلال أفكارها المبتكرة التي تتماشى مع شخصية مدهش المبهجة وقدرتها الرائعة على الإلهام والإبداع والاحتفال وتحقيق السعادة للجميع.

ويمكن للجمهور اقتناء الملابس والقرطاسية والألعاب والكثير من المنتجات الرسمية الخاصة بمفاجآت صيف دبي التي تظهر عليها شخصيتا «مدهش» و«دانة». كما يمكن أيضاً لمحبي «مدهش» الاختيار بين شراء المنتجات التي تحمل صورته بإطلالته القديمة أو بحلته الجديدة لعام 2020.

إبداع في «مول الإمارات»

يوفر «مول الإمارات» هذا الصيف فرصة مميزة لزواره الشباب كي يعبروا عن شغفهم بالأناقة وفنون الأداء والإبداع في الوقت نفسه، وذلك عبر المشاركة في المخيم الصيفي المقام في مسرح «مول الإمارات»، بما يحتويه من ورش عمل خاصة بالمسرح، كجزء من الاحتفال بموسم «مفاجآت صيف دبي».

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