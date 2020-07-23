«شنايدر إلكتريك» توزع الطاقة الذكية في ميناء السخنة

المصدر: القاهرة - البيان

اختارت موانئ دبي العالمية، شركة شنايدر إلكتريك، المتخصصة في مجال التحوّل الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، لتطبيق نظام شامل لتوزيع الطاقة الذكية متوسطة الجهد ومنخفضة الجهد في محطة الحوض رقم (2) في ميناء السخنة التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية والواقع بالقرب من المدخل الجنوبي لقناة السويس على البحر الأحمر.

وتسهم الحلول الجديدة التي ستطبقها «شنايدر إلكتريك» في المحطة في تحسين معايير السلامة وزيادة الوفورات في تكاليف الكهرباء وعمليات الصيانة إلى جانب تقليل انبعاثات الكربون في أحد أكبر موانئ مصر، وتسمح حلول نظام توزيع الطاقة الذكية المعزز بتقنية إنترنت الأشياء لموانئ دبي العالمية، بتشغيل مجموعة متنوعة من التطبيقات الرقمية والتحليلات والتقنيات الأخرى عبر النظام، بما يسهم في تحسين العمليات وضمان استمرارية الأعمال.

وقال سهيل البنا، المدير التنفيذي والمدير العام لشركة موانئ دبي العالمية في الشرق الأوسط وأفريقيا: «تماشياً مع خططنا الاستراتيجية ونهجنا المتقدم طويل المدى لتطوير البنية التحتية، نعمل على مواصلة الاستثمار في التقنيات الذكية والابتكارات الحديثة التي من شأنها المساهمة في تعزيز كفاءتنا التشغيلية».

وبمجرد تشغيلها، ستتضاعف الطاقة الإجمالية لميناء السخنة تقريباً لتصل إلى 1.75 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً، مقارنة بـ970 ألف حاوية نمطية في الوقت الحالي.

ويشتمل الحوض رقم (2) على رصيف بطول 1300 متر مع 750 متراً إضافياً قيد الاستخدام بالفعل في المرحلة الأولى، إضافة إلى ساحة حاويات تبلغ مساحتها 350 ألف متر مربع. كما سيربط الحوض بين حوضين ككيان واحد.

برمجيات وحلول

وتتضمن عمليات تطبيق الحلول الجديدة تثبيت كل من الأجهزة والبرمجيات اللازمة لإدارة الطاقة ومراقبتها وتحسينها عبر شبكة توزيع الكهرباء في محطة الحوض رقم (2). وسيمنح النظام المبتكر للعاملين التحكم الكامل بشبكة الكهرباء في المحطة، كما أنه سيضمن عمل النظام الكهربائي بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية.

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